Unbekannte beschädigen Kreuzweg am Kalvarienberg Wettenhausen massiv

Mindestens 20.000 Euro beträgt der Schaden, den Unbekannte in Wettenhausen verursacht haben. Die Heiligenfiguren wurden mit brachialer Gewalt beschädigt.

Irgendwann zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Samstag, 13 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter der Kreuzweg „Heiliges Grab“ am Kalvarienberg Wettenhausen massiv beschädigt. An fast allen Stationen wurden nach Angaben der Polizei historische Heiligenfiguren und kunsthistorische Scheiben zerstört. Die Figuren wurden zum Teil mit brachialer Gewalt und unter Benutzung eines Hebelwerkzeuges aus ihren Verankerungen gewuchtet und umgeworfen. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 20.000 Euro. Zeugen, welche Beobachtungen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, gemacht haben, sollen sich bei der Polizei Burgau melden. (AZ)