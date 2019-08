02.08.2019

Wie sieht die Altenpflege der Zukunft aus?

Branche vor großen Herausforderungen

Seit der Gründung 2017 ist der Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises Günzburg (EBS) Mitglied bei der Kommunalen Altenhilfe Bayern (KAB), einem Netzwerk kommunaler bayerischer Pflegeeinrichtungen und Altenhilfeträger der Landkreise, Städte, Märkte und Gemeinden. Der EBS betreibt im Landkreis Günzburg insgesamt vier Pflegeheim mit über 350 Plätzen. Lösungen und Ideen, die gerne auch unkonventionell sein dürfen, waren bei der KAB-Klausurtagung gefragt.

Daher stand die Tagung in diesem Jahr unter dem Motto „Altenpflege 2020 ff“, dem sich die rund 50 Teilnehmer aus den KAB-Einrichtungen bei der zweitägigen Tagung in Beilngries widmeten. Anforderungen und Lösungsansätze wurden diskutiert, aber auch zukünftige Entwicklungen und Befürchtungen beleuchtet. Vor allem die rückläufige Anzahl der Bewerbungseingänge bei Pflegefachkräften und Pflegehilfskräften und die Digitalisierung stellt die Gesundheits- und Pflegebranche vor große Herausforderungen. Um entsprechend darauf zu reagieren, wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ein sogenannter „Marktplatz der Ideen“ angeboten. Hier wurden Praxisbeispiele von anderen Einrichtungen zu Themen wie neue Arten der Betreuung in Form von „ambulant betreuten Wohngruppen“ oder „Wohngruppenkonzepten“ oder auch eine „innovative Dienstplangestaltung“ zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit gezeigt. So konnten sich die Teilnehmer mit zahlreichen Anregungen und Tipps ausrüsten. (zg)

