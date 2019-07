vor 44 Min.

Wieder unter den Top-Ärzten

BKH Günzburg auf der Focus-Liste

Erneut haben es mehrere Ärzte der Bezirkskliniken Schwaben auf die aktuelle Focus-Liste der Top-Mediziner Deutschlands geschafft. Im Bereich psychische Erkrankungen zählt der Ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg, Professor Max Schmauß, in den Fachgebieten Depression/bipolare Störung sowie Schizophrenie zu den Besten. Auch der Leitende Ärztliche Direktor des BKH Günzburg, Professor Thomas Becker (Schizophrenie), sowie der Chefarzt der Abteilung Akutgeriatrie und Gerontopsychiatrie am BKH Günzburg, Professor Matthias Wilhelm Riepe (Alzheimer), gehören zu den Top-Experten 2019 in ihren Fächern.

Außerdem empfiehlt „Focus Gesundheit“ in einer weiteren Liste Dr. Thomas Endrös vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am BKH Günzburg als Neurologen für die Region. Endrös ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Neurologie. Zum zweiten Mal darauf zu finden ist Dr. Evangelos Lasos, der wie schon 2018 als Facharzt für Neurochirurgie empfohlen wird. Dr. Lasos arbeitet ebenfalls im MVZ Günzburg, einer Tochterfirma der Bezirkskliniken Schwaben.

Seit einigen Jahren veröffentlicht das Magazin „Focus Gesundheit“ Ärztelisten der führenden Mediziner in Deutschland. Vorausgegangen sind jeweils umfangreiche Recherchen des Partners „Munich Inquire Media“ bei medizinischen Fachgesellschaften, Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen, Klinikchefs, Oberärzten und niedergelassenen Medizinern. Regelmäßig werden Mediziner der Bezirkskliniken Schwaben als Kapazitäten ihres Fachs empfohlen.

Thomas Düll, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, freut sich mit den ausgezeichneten Medizinern und ihren Teams. „Das spiegelt den hohen Leistungsstand und die exzellente Expertise unserer Kliniken wieder, die weit über Bayerisch-Schwaben hinausgehen“, sagt Düll. (zg)

