Entscheidung um umstrittenen Bebauungsplan in Winterbach gefallen

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Der Bebauungsplan für die Siedlung Eisinger Hof Süd in Winterbach kann aufgestellt werden. Dort soll ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Halle und Fotovoltaik-Freifläche erweitert werden. Weil die Solaranlage einen Nachbarn beeinträchtigen könnte, haben zwei Gemeinderäte gegen den Bebauungsplan gestimmt. Der Antrag, im Ortsteil Rechbergreuthen einen Radstreifen zur Verkehrsberuhigung anzulegen, blieb erfolglos.