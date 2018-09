vor 27 Min.

Wohldosierte Frauenpower zur Eröffnung

Beim Neuen Theater Burgau geht es in die dritte Spielzeit

Burgau Es geht in die dritte Spielzeit im Neuen Theater in der Robert-Bosch-Straße in Burgau. Diesmal wird mit wohldosierter Frauenpower gestartet.

Am Freitag, 14. September, geht es mit Livemusik im Theaterfoyer los: Annette Weber und Konstanze Kraus begeistern ab 20 Uhr mit Akkordeon, Harfe und Gesang und ihrem Programm „Sahnestücke – Genießen ohne Reue!“. Der Eintritt ist frei.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr kommt am Samstag, 15. September, das Kabarettduo „Die Puderdose“ wieder ins Neue Theater Burgau, mit ihrem neuen Programm „Verkehrschaos“. „Vergessen Sie alles, was Sie in der Fahrschule über geregelten Verkehr gelernt haben – bei uns brauchen Sie rechts, links, oben und unten nicht auseinanderzuhalten, wir leiten Sie sicher durch das Chaos zwischenmenschlicher Beziehungen!“ Claudia Schuma und Irene Weber haben als staatlich verkannte Sexpertinnen in allen Liebeslagen das Scheitern zur Kür erhoben. Ihre Mission: exklusive Berichterstattung mit vollem Körpereinsatz und viel Stimme. Eines ist sicher: Gemeinsam Lachen führt auf jeden Fall zum Ziel!

Als Abschluss des Eröffnungswochenendes kommt das Theater Luftschloss am Sonntag, 16. September, um 16 Uhr zu Besuch. Das Kindertheater „Monster und Mädchen“ begeistert die ganze Familie ab fünf Jahren. Das Stück erzählt von Angst, von Träumen, vom Erwachsenwerden und davon, dass es sich lohnt, seinem Monster die Pfote zu schütteln. (zg)

Weitere Informationen, Spielplan und Tickets gibt es im Internet unter www.neues-theater-burgau.de und am Kartentelefon unter der Nummer 0177/5892585.

