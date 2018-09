09:00 Uhr

Zehn Wochen Makler an der Börse

Alle wollen den Wanderpokal des Planspiels Börse der Sparkasse Günzburg-Krumbach gewinne. Am 26. September geht es los: 50000 Euro fiktives Startkapital gilt es, innerhalb von zehn Wochen unter realen Bedingungen an der Börse zu vermehren. Am 36. Börsenspiel nehmen auch Gruppen aus Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden teil.

Von Bernhard Weizenegger

Sie sollen „sehen, wie es in der Wirtschaft läuft“, sagte Uwe Leikert, Vorstand der Sparkasse Günzburg-Krumbach am Montag zum Auftakt des 36. Planspiels Börse der Sparkassen.

50000 Euro fiktives Kapital gilt es, in einer Spielgruppe innerhalb von zehn Wochen möglichst gewinnbringend am Aktienmarkt anzulegen. Unter realistischen Bedingungen und dennoch in einem geschützten Rahmen. Denn: „Wenn es Ihr eigenes Geld wäre, würden Sie vielleicht in manche Werte nicht so hoch einsteigen“, weiß der erfahrene Banker Leikert. Die Sparkassengruppe selbst beschäftigt seit über 100 Jahren intensiv mit der Kapitalanlage in „Substanzwerte“, wie der Vorstand die Aktienanteile von Unternehmen erklärend nennt. Das Börsenspiel habe mit seinen vielen sozialen und gesellschaftlichen Aspekten auch eine wichtige Rolle im Wirtschaftsunterricht an den Schulen. In diesem Jahr beteiligten sich 113 Schülergruppen und elf Lehrerteams sowie zwei Gruppen aus dem Kreis der Auszubildenden am Börsenspiel. „Der simulierte Wertpapierhandel vertieft wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt wichtiges Börsenwissen. Die Teilnehmer lernen, wie das Geschehen an der Börse wesentlich von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder politischen Ereignissen und Entwicklungen beeinflusst wird“, sagte Leikert.

Strafzölle haben Auswirkungen auf Firmen

Die Schülerinnen und Schüler sollten die Börsensprache in den Medien analysieren. Dabei sollten sie nicht aus den Augen verlieren, dass es für eine Sachlage verschiedene Interpretationen gibt, die das eigene Handeln mit Wertpapieren beeinflussen. Die aktuelle Situation im Welthandel mit Strafzöllen aus den USA und China gleichermaßen habe auch Auswirkungen auf Firmen in unserer Region, die ihre Produkte weltweit vertreiben, so Leikert.

Doch nicht nur der Gewinn zählt, denn das Planspiel Börse will die Teilnehmer auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren.

Deshalb gibt es zusätzlich zur Depotgesamtwertung eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking. Aktien der Unternehmen, die den strengen Kriterien des „Ethibel Sustainability Index Excellence Global“ genügen, sind in der Wertpapierliste gekennzeichnet. Das erlaubt den Teilnehmern, gezielt auf Nachhaltigkeit zu setzen.

Registrierung über Desktop, Tablet und Smartphone

Am Mittwoch geht es los: Die Registrierung und Teilnahme am Planspiel Börse erfolgen über Desktop, Tablet oder Smartphone.

Die umfangreiche Planspiel-Börse-App (für Android und iOS), ermöglicht es, Push-Informationsdienste zu Spielnachrichten und den handelbaren Wertpapieren zu aktivieren. Auch in den Social-Media-Kanälen können die Teilnehmer live beim Börsen-Battle dabei sein oder den kreativsten Teamnamen küren. Die besten Teams werden mit Geldpreisen belohnt, die Sieger messen sich auf Landes- und Bundesebene.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis 7. November möglich. Spielende ist der 12. Dezember.

Informationen gibt es unter www.spk-gz-kru.de. Und auf der Facebook-Seite der Sparkasse Günzburg-Krumbach sowie im Internet unter www.planspiel-boerse.de.

