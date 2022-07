TÜV hält Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Gundremmingen für machbar

Der TÜV sagt, es geht - vielleicht sogar in Wochen.



Und wer wird hier als Gegenpol zitiert? Ein „Aktivist“, dessen Expertise darin besteht, 33 Jahre Zeit gefunden zu haben, wöchentlich vor dem Kraftwerk zu hocken, ein Landrat der Jurist gelernt und als Richter sicher immer wegen mangelnden technischen Fachwissen „Expertisen“ von Beratern eingeholt hat. Immerhin ist der Bürgermeister von Grundremmingen Bauingenieur, scheint aber in der Verwaltung das „Machen“ verlernt zu haben. Wenn man in Grundremmingen schon so gegen das AKW ist, könnte man ja auch gleich den Verzicht auf entsprechende Gewerbesteuereinnahme erklären, oder alle Mitarbeiter aus der Gemeinde ausschließen.



Schon spannend, welche Blüten selbst erzeugte Not hervorbringt. Wenn man in Bayern meint, auf ca.25% Strom verzichten zu können, dann soll man doch MAN, BMW und Wacker den Strom abdrehen und die Belegschaft in die Arbeitslosigkeit schicken. Die Effekte bei Zulieferern bringen dann den Rest Einsparungen. Das bei grassierender Inflation und der Aussicht auf eine kalte Bude im Winter, sollte für Freude im Advent sorgen.

