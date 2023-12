Autenried

vor 34 Min.

Beim Laientheater in Autenried ist im Pfarrhaus der Teufel los

Plus Das Laientheater in Autenried zeigt dieses Jahr das Stück „Im Pfarrhaus ist der Teufel los“. Der Abteilungsleiter ist dabei als Schauspieler und Regisseur doppelt gefordert.

Von Martin Gah Artikel anhören Shape

Bereits einen Monat früher startete im September das Theaterensemble der Laienschauspielgruppe in Autenried mit seinen Proben. Abteilungsleiter Jürgen Ganser hat sich für dieses Jahr ein Stück ausgesucht, das schon wegen seines Titels "Im Pfarrhaus ist der Teufel los" einen humorvollen Abend verspricht. Das Textbuch zum Theaterstück fand Ganser so spannend, dass er es in einem Zug durchlesen musste. Selten sei das bei ihm der Fall gewesen. Es gibt aber noch einen guten Grund für seine Auswahl.

Zunächst suchte Ganser nach Schauspielern, dann bestellt er sich im Sommer die Textbücher mehrerer Stücke zum Lesen. Schnell war für ihn die Auswahl getroffen. Regelrecht gefesselt habe ihn das Textbuch, das er gar nicht mehr aus der Hand legen wollte. Warum er gerade dieses Stück ausgewählt hat, begründet Ganser so: "Zum einen sind gerade die Probleme der Kirche in den Schlagzeilen, zum anderen ist es ein Volksstück, bei dem einmal nicht ein Bürgermeister oder ein Bauer im Mittelpunkt stehen."

