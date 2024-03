Die Gesellige Vereinigung Eintracht Autenried hat zwei neue Ehrenmitglieder

Auf der Generalversammlung stehen Ehrungen und Neuwahlen im Vordergrund. Im Vorstand gibt es drei neue Gesichter.

Die Generalversammlung der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried wurde mit zackigen Märschen unter der Leitung von Thomas Madel von der Musikkapelle Autenried eröffnet. Unter anderem standen Ehrungen auf dem Programm. Edmund Maier und Bruno Lohr wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ein weiterer spannender Punkt in der Tagesordnung war die Neuwahl des gesamten Vorstands.

Die Abteilungsleiter Fußball, Musik, Tischtennis, Schützen, Theater und Turnen legten ihre Berichte über ihre Sparten ab. Wieder einmal konnte die Eintracht auf ein insgesamt gutes Jahr zurückblicken. Auch der Schatzmeister Hammerer Georg jun. hatte bei seinem Kassenbericht gute Ergebnisse vorzuweisen. Vorausgeschaut wurde auf kommende Veranstaltungen wie das Trachtenerwachen am 19. April und das alljährliche Schlossparkfest am 6. und 7. Juli.

Gleich drei neue Gesichter darf der Vorstand begrüßen. Zum einen war der Posten des Zweiten Kassierers neu zu besetzen, da Karin Goßner nach 24 Jahren nicht mehr kandidierte. Ihren Posten übernimmt Christoph Blösch. Zum anderen waren zwei Beisitzer-Posten neu zu vergeben. Hierfür konnten sich Theresa Veit und Manfred Rolle bei einer spannenden Wahl durchsetzen, da sich sieben Personen für fünf Beisitzer-Posten zur Wahl aufstellen ließen.

Rudolf Maier wird für 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt

In den sechs Abteilungen waren vorab schon durch Wahlen in den jeweiligen Bereichen die Abteilungsleiter wieder bzw. neu gewählt worden. Diese sind in der Abteilung Fußball David Ellenrieder (neu), Musik Heike Winter, Schützen Harald Kempter, Tischtennis Matthias Bujok (neu), Theater Jasmin Kircher (neu) und Turnen Renate Wiedemann (neu). Geehrt wurden Mitglieder, die 25, 40, 50, 60 und 75 Jahre der Eintracht die Treue halten. 25 Jahre dabei sind Jürgen Aubele, Manfred Fahrenschon, Edelgard Galster, Erna Grüner, Sieglinde Gründer, Manuel Hein, Dominik Kautter, Benedikt Kautter, Gertrud Lohr, Maria Pfründer, Franziska Müller, Michael Riederle, Christina Rotter, Marina Schuler, Inge Stemmer, Artur Kehrle, Jutta Kehrle, Patrick Kehrle, Christian Kreis, Edeltraud Lohr.

Für 40 Jahre wurde Wilhelm Dauner, Manfred Ellenrieder, Ralph Fahrenschon, Bernhard Gollmitzer, Ute Lohr und Bernd Mair geehrt. 50 Jahre Mitglied sind Ernst Dirr, Arthur Goßner und Franz Schaffer. Für 60 Jahre ausgezeichnet wurden Willi Anderhofstadt, Johann Schuler sen. und Josef Veit sen. Am längsten dabei ist Rudolf Maier, der auf 75 Jahre kommt. (AZ)