Schlossbrauerei Autenried feiert Hoffest mit Oldtimertreffen

Am Sonntag, 21. April, findet in Autenried das traditionelle Brauereihoffest zum „Tag des Bieres“ statt - mit Oldtimertreffen, Brauereiführungen und mehr.

Auch dieses Jahr feiert die Schlossbrauerei Autenried wieder den „Tag des Bieres“ mit einem großen Fest. Bereits zum sechsten Mal findet im Rahmen des Hoffestes auch das Autenrieder Oldtimertreffen statt. Mitmachen können alle Oldtimer-Pkw und Motorräder ab dem Baujahr 1980 und alle Traktoren ab dem Baujahr 1970. Eine vorherige Anmeldung ist dabei nicht nötig – Einlass ab 10 Uhr. Für jeden Teilnehmer an der Oldtimerausstellung gibt es am Anmeldestand im Brauereihof ein kleines Präsent.

Um 10.30 Uhr eröffnen die Böllerschützen aus Nassenbeuren den Festtag. Nach der Begrüßung mit Bieranstich und Proklamation des Deutschen Reinheitsgebotes startet der Musikverein Wettenhausen zum gemütlichen Frühschoppen. Anschließend unterhält der Musikverein Tiefenbach. Den Endspurt übernimmt dann die Musikkapelle aus Wattenweiler. Zwischendurch spielen auch die Jagdhornbläser aus Autenried und die Autenrieder Vier-Drei Blech-Musikanten.

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Schnitzeljagd und Kinderschminken

An mehreren Verkaufsständen werden Spezialitäten aus der Region geboten, wie gegrillter Ochse, Krustenbraten oder hausgemachte Maultaschen. Passend dazu gibt es am Ausschank die gewohnte Vielfalt an Bieren und alkoholfreien Erfrischungsgetränken der Schlossbrauerei. Mit Kinderschminken, Hüpfburg, Glücksrad und Schnitzeljagd ist für Spaß und Unterhaltung auch bei den kleinen Gästen gesorgt. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Fotobox, damit Besucher ihr persönliches Erinnerungsfoto auch mit nach Hause nehmen können.

Die Schlossbrauerei Autenried feiert ihr Hoffest mit Oldtimertreffen. Foto: Schlossbrauerei Autenried

Bei den Besichtigungen immer zur halben und vollen Stunde führen Sie die Braumeister durch die Betriebshallen der Brauerei. Hier kann jeder Besucher auch mal hinter die Kulissen blicken und bekommt dabei Wissenswertes rund um das Bierbrauen, die Brauerei und den Mineralbrunnen mit. Als kleines Dankeschön erhält jeder erwachsene Besucher des Hoffestes eine Kostprobe der Naturradler mit auf den Nachhauseweg. (AZ)