Bibertal

vor 16 Min.

Bibertal muss Millionenkredit für anstehende Aufgaben aufnehmen

Plus Nach Jahrzehnten des Schuldenabbaus muss die Gemeinde Bibertal wieder Geld aufnehmen. Die Kämmerin mahnt zur Sparsamkeit.

Von Sandra Kraus

Es ist ein für die Gemeinde Bibertal ungewohnter Haushaltsplan, den Kämmerin Carola Bollinger in der Gemeinderatssitzung vorstellte. Nach Jahrzehnten des Schuldenabbaus hatte die Kommune im Jahr 2021 eine sensationell niedrige Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 16 Euro. In diesem Jahr müssen ein Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro aufgenommen und zusätzliche 1,3 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden, um die anstehenden Aufgaben finanzieren zu können.

