Werkzeug von einer Baustelle gestohlen

Unbekannte entwenden in Ettlishofen einen Kombihammer von einer Baustelle. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am vergangen Samstag ist auf einer Baustelle in der Osterbachstraße im Ortsteil Ettlishofen einen Hilti-Kombihammer entwendet worden. Der oder die Unbekannten müssen laut Polizei in der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr zugeschlagen haben.

Das Werkzeug hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei Günzburg bittet mögliche Zeugen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)