Zweiradfahrer übersieht bei Kissendorf abbiegenden Autofahrer

Der Fahrer eines Kraftrades war für einen Moment lang unaufmerksam. Als er zum Überholen ansetzte, kam es zu einem Unfall.

Am Freitagnachmittag befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto die Staatsstraße 2020 zwischen Raunertshofen und Kissendorf. Hinter dem Autofahrer fuhr laut Polizeiangaben ein 41-Jähriger mit seinem Kraftrad. Der 59-Jährige wollte an der Kreuzung der Kreisstraße GZ 29 nach links auf diese abbiegen. Zweiradfahrer übersah, dass der Pkw-Fahrer blinkte und setzte zum Überholen an. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Wie die Polizei mitteilt, blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. (AZ)