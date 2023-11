Bubesheim

06:20 Uhr

Das Wintertheater bringt die Schneekönigin auf die Bühne

Plus Die Bubesheimer Schauspieltruppe widmet sich in drei Aufführungen einem zauberhaften Märchen. In dem Stück gibt es auch ein Novum.

Am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr wird das Wintertheater Bubesheim die Premiere von „Die Schneekönigin“ spielen, zwei weitere Aufführungen sind am 3. und 10. Dezember. Dieses Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen mit seiner Welt aus Eis und Schnee ist fast ein Muss für ein Theater, das den Winter in seinem Namen trägt. Eine Jahreszeit, in der die Schneekönigin Schnee und Eis schickt, damit sich die Menschen von der harten Arbeit des Jahres erholen können, die Natur in Winterschlaf fallen kann und die Kinder Schnee zum Spielen haben.

Doch warum wirbeln plötzlich im Spätsommer Schneeflocken über die Bühne? Vielleicht hat es etwas mit dem Zirkus und diesem Spiegel aus Eis zu tun? Diese bunte Truppe, die Zirkusdirektor Joachim Langer unter sich hat und zu der die Wahrsagerin Natalie Sahakyan gehört, passt auf diesen besonderen Spiegel, der alles Schöne hässlich aussehen ließ und das Schlechte schön machte, nicht gut genug auf. Der Spiegel zerbricht in tausend kleine Stücke. Seine eisigen Splitter zerstören die Freundschaft der Kinder Kai (Hanna Zeiser) und Gerda (Patrizia Mainik). Dabei saßen sie gerade noch so fröhlich zusammen, jetzt streiten sie. Der durch die Spiegelsplitter im Wesen veränderte Kai verschwindet. Gerda ist das alles nicht geheuer, sie macht sich auf die Suche nach ihrem besten Freund.

