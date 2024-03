Musikverein Bubesheim auf neuen Wegen

Die Kapelle gibt mit ihrem jungen Dirigenten ein begeisterndes Konzert. Trotz kleiner Besetzung auf der Bühne ist der Abend ein großes Erlebnis.

Mit dem Marsch "Hoch Heidecksburg" eröffnete der Musikverein Bubesheim sein Jahreskonzert. Mit nur 17 Musikerinnen und Musikern schaffte es die Kapelle, die etwa 200 Zuschauer in kürzester Zeit in ihren Bann zu ziehen.

Vorstand Michael Bramel betonte in seiner Ansprache, dass der Verein in Florian Prokscha einen jungen und talentierten Dirigenten gefunden habe, mit dem die Kapelle neue Wege einschlagen werde. Lobende Worte fand der Vorstand für alle, die im Hintergrund tätig sind umso ein Konzert auf die Beine zu stellen. Weiter im Programm ging es mit der Polka "Das Leben ist so schön" von Engelbert Wörndle. Für die lockere und lustige Moderation der Stücke sorgten Alexandra und Werner Betz, beide aktive Musiker in der Kapelle. Nach "Heute ist unser Hochzeitstag" und der "Weinkellerpolka" war auch schon der erste Teil des Konzertes beendet.

Ehrungen für langjähriges Musizieren in Bubesheim

Bei den Ehrungen bedankte sich Dieter Blösch vom ASM bei acht Musikerinnen und Musikern für ihre langjährige Treue zum Verein. Alexandra Betz, Miriam Poppe und Katrin Losert sind seit zehn Jahren aktiv dabei. Katrin Poppe und Michael Vereb können mit 20 Jahren glänzen. Das Highlight waren Nicole Lechleitner, Gerhard Hanker mit 25 Jahren und Frank Hempe, der sogar seit 40 Jahren aktiv Musik macht.

Die Filmmusik aus Fluch der Karibik eröffnete den zweiten Teil des Konzertes und entführte die Besucher in die Welt der Piraten. "The Show must go on" von Freddy Mercury war das nächste Musikstück. Bei "Africa" von Toto bewiesen Katrin Poppe und Frank Hempe mit ihren Solos, dass sie ihre Instrumente beherrschen. Mit der Filmmusik aus "Harry Potter" war auch schon das letzte Stück des Konzertes angesagt. Unter großem Applaus verabschiedete sich die Kapelle mit den Zugaben "James Last" und "Das boirisch Herz "von ihren Zuhörern. (AZ)