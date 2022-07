Wie sich der SC Bubesheim vor Saisonstart neu aufstellt

Plus Der Vorjahreszwölfte möchte sich verbessern und zu einer bewährten Spielweise zurückfinden. Dazu krempeltder neue Spielertrainer einiges um und findet auch sich selbst in einer neuen Rolle wieder.

Die Richtung ist klar: „Ich erwarte von der Mannschaft eine Reaktion auf die Vorsaison“, sagt Bubesheims neuer Spielertrainer Matthias Schuster. Im vergangenen Jahr wurde das Team Zwölfter, ein konkretes sportliches Ziel gibt es bis auf den Klassenerhalt nicht. Der 26-Jährige ist seit diesem Sommer Spielertrainer beim Bezirksligisten und kommt vom TSV Meitingen. Er will einiges neugestalten - und in einem Bereich zu Altbewährtem zurück.