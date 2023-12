Burgau

vor 17 Min.

Adventskonzert in Burgau: Klassisch und modern zugleich

Plus Die Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau veranstaltete zusammen mit dem Burgauer Kirchenchor ein besonderes Adventskonzert.

Wie es inzwischen gute Tradition geworden ist, luden auch in diesem Jahr am dritten Advent die Musikvereinigung der Handschuhmacher zusammen mit dem Kirchenchor Mariä Himmelfahrt zu einem musikalischen Innehalten in die Stadtpfarrkirche in Burgau ein. Den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern bot sich ein abwechslungsreiches Repertoire an gesanglichen und instrumentalen Aufführungen, ausgewählt durch die Dirigentinnen Claudia Smalko (Kirchenchor) und Tanja Weiss (Musikvereinigung).

Die Kapelle gab mit „Hymn of Hope“ von Georges Sadeler einen einfühlsamen Auftakt, um auf diese Stimmung mit dem von Dynamik lebenden Stück „Deep Harmony“ von Handel Parker aufzubauen. Die Sängerinnen und Sänger krönten die Aufführung mit dem „Kyrie“ aus der Pastoralmesse von Karl Kempter. Begleitet von Tanja Weiss an der Klarinette, Ruth Girlich an der Flöte und Kathrin Hins an der Orgel, erklungen abwechselnd Männer- und Frauenstimmen in der Kirche im Ruf nach Christus. Zu hören war der Choral „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.

