Burgau

vor 36 Min.

Michael Fischer: "Als Schlagerstar sieht mich hier keiner. Nicht mal ich selbst"

Am Samstagabend tritt Michael Fischer in der Kapuzinerhalle in Burgau auf. Beim Frühjahrstanz kommen alle Freunde von Discofox, Pop, Rock, aber auch Musical voll auf ihre Kosten.

Plus Schlagerfans fiebern dem Frühjahrstanz entgegen, wenn Michael Fischer die Kapuzinerhalle in Burgau anheizt. Warum er nervös ist, verrät er im Interview.

Von Ralf Gengnagel

Herr Fischer, am Samstag haben Sie ja einen Heimvorteil. Wie weit ist denn der Weg von ihrem Wohnhaus zur Kapuzinerhalle und gibt es noch weitere Gründe, warum das Konzert am Samstag spezieller ist als andere?



Michael Fischer: Da liegen, glaub ich, nur gefühlt 800 Meter Luftlinie dazwischen. In Burgau zu spielen ist für mich natürlich jedes Mal etwas ganz Besonderes. Gerade in der Heimat möchte man keine Fehler machen und alles so perfekt wie möglich gestalten. Das wiederum lässt einen dann schon ein wenig nervöser werden als sonst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .