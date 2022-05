Auf dem Roma-Gelände werden am Sonntag 20.000 Besucher erwartet

Werksführungen, Live-Musik und Foodtrucks: Das und viele weitere Attraktionen gibt es am Sonntag, 22. Mai, am Tag der offenen Tür bei Roma in Burgau.

Eigentlich war das große Spektakel schon 2020 vorgesehen. In dem Jahr hätte die Firma Roma wegen ihres 40-jährigen Bestehens nämlich allen Grund zum Feiern gehabt. Die Corona-Pandemie machte den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Das wird jetzt nach Firmenangaben mit einem exklusiven Programm nachgeholt. Besser noch: Man schlägt sogar zwei Fliegen mit einer Klappe. Die rund 20.000 Besucherinnen und Besucher, mit denen das Unternehmen an diesem Sonntag, 22. Mai, rechnet, haben zusätzlich die Gelegenheit, Einblicke in das inzwischen fertiggestellte Werk 4 für Aufsatzsysteme mit seinen 10.000 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche zu bekommen.

Mitten im Grün der neu angelegten Parkanlage auf dem Werksgelände steht am Sonntag eine Bühne, auf der ein abwechslungsreiches Programm aufgeführt wird. Künstlerische Darbietungen sollen die Besucherinnen und Besucher zum Staunen bringen und Live-Musik soll die Stimmung anheizen.

Streetfood-Meile auf dem Werksgelände in Burgau

Heiß wird es auch auf den Grills und Öfen der Foodtrucks, die für das Event das Roma-Gelände ansteuern und sich auf einer Streetfood Meile aneinanderreihen. Das Wort Meile ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn über die gesamte Werksbreite gibt es Burger, Pulled Pork, Bratwürste, Spiralkartoffeln, Langos, Nachos, Maultaschen, Currywurst, Veganes, asiatische Spezialitäten und für die etwas süßeren Gaumen Waffeln und Crêpes.

Wer die angehäuften Kalorien wieder abarbeiten möchte, hat dazu bei den Werksführungen Gelegenheit. Besucherinnen und Besucher erhalten nicht nur Einblicke in die Produktion, mit ihren Füßen können sie auch Gutes tun und durch die Teilnahme an Führungen Hilfsprojekte unterstützen. Das Unternehmen aus der Region unterstützt im Rahmen eines Spendenmarathons soziale Projekte folgendermaßen: mit jedem Werksrundgang spendet Roma einen Euro an soziale Einrichtungen.

Modernste Technik und PS-starke Motoren sind bei der Lastwagen-Leistungsschau zu bewundern. Aber auch die Kinderherzen werden höher schlagen, wenn sie dort in einem spaßigen Fahrparcours ihren Kinderführerschein machen dürfen. Das Unternehmen denkt also bereits an morgen und stellt seinen "zukünftigen" Fahrerinnen und Fahrern einen Roma-Führerschein aus.

Lesen Sie dazu auch

Buspendelverkehr im Viertel-Stunden-Takt eingerichtet

Zum Werksgelände der Firma Roma in Burgau kommen Besucherinnen und Besucher ohne anstrengende Parkplatzsuche. Genutzt werden kann der fußläufig erreichbare Parkplatz der Firma Robatherm in der Industriestraße. Außerdem gibt es einen Shuttle-Service von und zu den Parkplätzen der Burgauer Firmen Lidl und BSB in der Siemensstraße sowie Aldi in der Robert-Bosch-Straße. Die Busse pendeln im Acht-Minuten-Takt zwischen den Parkplätzen und dem Haupteingang der Firma Roma.

Wer ganz ohne Auto kommt, hat die Möglichkeit an den Bushaltestellen Therapiezentrum, Oberknöringen, Realschule Burgau, Eisstadion und Stellbrink zuzusteigen. Auch hier ist ein Buspendelverkehr im Viertel-Stunden-Takt eingerichtet. Außerdem wird es auf dem Roma-Firmengelände eine ausreichende Anzahl von Fahrradabstellplätzen geben.

Am Sonntag, 22. Mai, öffnet die Burgauer Firma Roma im Industriegebiet in der Ostpreußenstraße von 10 bis 17 Uhr ihre Werkstore.