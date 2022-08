Burgau

12:30 Uhr

Ausstellung in Burgau bringt Demenz und Humor zusammen

Plus Zunächst mag es befremdlich klingen: Karikaturen zum Thema Demenz. Darf man dieses Thema mit Humor betrachten? Der Krankenpflegeverein Burgau weiß die Antwort.

Von Ralf Gengnagel

Wenn ein Mensch die Diagnose Demenz erhält, verändert sich mit einem Mal alles in seinem Leben und dem seiner Angehörigen. Neben vielen Fragen tauchen die Herausforderungen im Umgang mit einer Krankheit auf, die das Wesen eines Menschen so sehr verändert und für die es keine Heilung gibt. Nach Lachen und heiteren Momenten ist da erst einmal niemandem zumute. Doch auch bei allen Ängsten und Nöten gibt es sie – die unbeschwerten Momente, die Räume für Humor eröffnen. Aber darf man so ein ernstes Thema überhaupt mit Humor betrachten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

