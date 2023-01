Beim Hofball der Burgavia brodelt die Kapuziner-Halle

Plus Die Burgavia zeigt bei ihrer Rückkehr auf die Bühne elegantes Flair und packende Shows. Das Publikum wartete sehnlich auf die Showtanzgruppe.

Praline gefällig oder ein Glas Sekt? Gerne auch beides. Die Große Garde stand vor dem roten Teppich schon Spalier, umrahmt von geschätzt Hunderten schwarzen und gelben Luftballons. Rein in die Burgauer Kapuziner-Halle und nach zwei Jahren endlich wieder beim Hofball der Burgavia am Samstag zu Gast sein. Das „Hio“ und das „allewi allewa allewi wa wa, Burgavia, Burgavia, ra ra ra“ hat man ja schließlich eine ganze Weile nicht mehr gehört.