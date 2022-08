Burgauer radelt 3049 Kilometer bis an den Bosporus

Plus Robin Mehleit ist von Burgau quer durch den Balkan bis nach Istanbul gereist – mit dem Fahrrad. Wem er begegnet ist und warum er um Haaresbreite gescheitert wäre.

Vor einer Woche ist Robin Mehleit von seinem bisher aufregendsten Abenteuer wieder zurück nach Burgau gekommen und genießt den Aufenthalt im Elternhaus. An der Tür klingelt der Paketdienst, während der Burgauer von seinen Erlebnissen auf dem Rad quer durch den Balkan nach Istanbul berichtet. "Jetzt werden meine Speichen geliefert", lächelt er. Die braucht er, um sein Gravel-Bike zu reparieren. Noch vor ein paar Wochen war ihm deswegen weniger zum Lachen zumute. Beinahe hätte er irgendwo im Nirgendwo auf den letzten 400 Kilometern vor Istanbul sein erklärtes Reiseziel aufgeben müssen. Doch er fand einen Weg, wie es weiterging.