Burgau

12:00 Uhr

Burgauer Schlossstollen: Bäckerei Zinner spendet 1000 Euro

700 Schlossstollen hat die Bäckerei Zinner in Burgau verkauft, einen Teil der Erlöse kommt der Caritas Burgau/Günzburg zugute. Was den Stollen so besonders macht.

Insgesamt mehr als 700 Stollen lagerten Ende letzten Jahres für einige Wochen im Burgauer Schloss, wo sich deren Aromen zur sogenannten „heimatlichen Burgauer Urreife“ entfalten konnten. Der Burgauer Schlossstollen kam bei der Bevölkerung gut an. Von jedem Kilo verkauftem Stollen spendete die Bäckerei Zinner 1,50 Euro an die Caritas Burgau/ Günzburg. Den Betrag, welcher der Tafel zugutekommt, rundete sie zudem auf 1000 Euro auf. Die symbolische Spendenübergabe vor kurzem erfolgte in Form von einer Eins und drei Nullen, aus Brezenteig gebacken. Aufgrund des Erfolgs werde es den Burgauer Schlossstollen auch Ende dieses Jahres wieder geben, so Bäckermeister Justus Zinner. Das Foto zeigt (von links) Burgaus Bürgermeister Martin Brenner, Mathias Abel, Geschäftsführer des Caritasverbands für die Region Günzburg und Neu-Ulm, Bäckermeister Justus Zinner und Burgaus Kulturamtsleiter Stefan Siemons.

