Burgau

vor 18 Min.

Die Urlaube verbrachten sie am liebsten in Griechenland

Plus Als Ingrid und Rolf Eichelmann vor 65 Jahren in Burgau heirateten, glaubten viele, dass die Ehe nicht lange hält. Jetzt feiert das Paar Eiserne Hochzeit.

Von Peter Wieser

Diese Ehe könne nicht gutgehen, hätten bei ihrer Hochzeit vor 65 Jahren viele gesagt, erzählen Ingrid und Rolf Eichelmann. Er selbst sei gerade 19 gewesen und seine Frau noch keine 18, fährt er fort. Aber man kann sich ja auch täuschen: Heute feiert das Ehepaar Eiserne Hochzeit. Wobei das Wort "feiern" vielleicht nicht ganz so zutrifft. Es werde ein ganz normaler Tag für sie sein, hatten die beiden Burgauer einige Tage zuvor verraten.

Am 8. Mai 1959 haben Ingrid und Rolf Eichelmann standesamtlich im Burgauer Rathaus und tags darauf kirchlich in Violau geheiratet. Kennengelernt haben sie sich im Jahr zuvor, am 15. August, an einem Freitag. Beim "Mäusle" sei das gewesen, dem Tanzlokal, wo sich die ganze Burgauer Jugend getroffen habe, erzählt Rolf Eichelmann weiter. Geboren 1940 in Burg bei Magdeburg, wuchs er anschließend zu einem großen Teil in Athen auf – seine Mutter war Griechin. 1953 kam er nach Burgau, studierte später Innenarchitektur, arbeitete drei Jahre bei einem Architekten und machte sich 1969 mit einem Büro in Burgau selbständig.

