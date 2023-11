"Ein Heimspiel" für die Orchesterwerkstatt Burgau

Plus Während draußen die ersten Schneeflocken fielen, tobte in der Kapuziner-Halle Vivaldis Winter. Die Orchesterwerkstatt präsentierte "Klänge zur Winterzeit".

Der erste Schnee kam genau zum richtigen Moment, nämlich zum Konzert "Klänge zur Winterzeit" der Orchesterwerkstatt Burgau. Eine Dame aus dem Publikum sagte nach dem Konzert im Gespräch mit unserer Redaktion: "Es ist unglaublich, solch hochklassige Musik in einer Stadt wie Burgau vorzufinden. Und Markus Putzke hat eine Art, Musik zu interpretieren, die einfach umwerfend ist." Und wie genau dieser Dirigent Markus Putzke wusste, herrschte auch bei den Musikern gute Stimmung. "Die Tatsache, dass wir ein Heimspiel hatten und die besondere Atmosphäre in der Kapuziner-Halle haben uns beflügelt".

Zwei Stücke des Abends trugen den Winter im Titel. Aus dem italienischen Barock stammte "Der Winter" von Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten. Ein Vertreter des argentinischen Tango Nuevo, nämlich Astor Piazolla, widmete dem Winter das Stück "Invierno porteno". Für diese beiden Darbietungen konnte die Soloviolinistin Cosima Bodien gewonnen werden.