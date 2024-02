Burgau

vor 53 Min.

Ein Knöringer ist neuer Trommlerordensträger

Josef "Seppi" Sailer (Mitte) ist der neue Trommlerordensträger. Beim Hofball der Burgavia am Gumpigen Donnerstag in der Burgauer Kapuziner-Halle wurde ihn die höchste Auszeichnung im Fasching der Markgrafenstadt verliehen.

Plus Josef „Seppi“ Sailer erhält die höchste Auszeichnung im Burgauer Fasching. Zur Feier erklingen deshalb gleich zwei Schlachtrufe.

Von Peter Wieser

Wer wird der neue Trommlerordensträger oder die neue Trommlerordensträgerin? Diese Frage beschäftigt alljährlich Faschingsfreundinnen und Faschingsfreunde in Burgau. Die Auflösung gab es wie immer am Gumpigen Donnerstag - und diesmal ging die Ehrung ausnahmsweise nicht an einen Burgauer.

Der Trommlerorden ist die höchste Auszeichnung an eine Person, die sich um den Fasching und das Brauchtum in Burgau, wie auch um die Markgrafenstadt selbst, in besonderem Maße verdient gemacht hat. Verliehen wird er beim Trommlerball der Burgavia und überreicht durch den Trommler-Albert höchstpersönlich. Die Burgauer Kapuziner-Halle war voll am Gumpigen Donnerstag.

