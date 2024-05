Einkauf im Supermarkt: Mann versteckt Fleischpaket in der Jacke

Ein 59-Jähriger kauft kurz vor Ladenschluss in Burgau ein. Er versucht Ware ohne zu bezahlen aus dem Laden zu schmuggeln.

Am Freitag, um 19.35 Uhr, stellte eine Kassiererin eines Verbrauchermarktes in Burgau fest, dass ein 59-jähriger Kunde ein Fleischpaket nicht bezahlt hatte. Er versuchte, das Fleisch in seiner Jackentasche versteckt aus dem Laden zu schmuggeln. Die Packung hätte sechs Euro gekostet. Bei der Aufnahme des Diebstahls beleidigte und bedrohte der Täter einen Polizeibeamten der Polizei Burgau, heißt es im Polizeibericht. (AZ)