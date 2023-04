Burgau

23.04.2023

Neues Theater Burgau beschäftigt sich mit dem Roboter als Traummann

Plus Die aktuelle Komödie im Burgauer Theater bewegt sich auf dem Grat zwischen klassischem Beziehungsstück und futuristischen Möglichkeiten. So war die Premiere.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Es gab viel zu lachen bei der Premiere der Komödie „Der vollkommene Partner“ im Neuen Theater Burgau. In einer frühen Phase der Inszenierung des Stücks des kroatischen Autors Miro Gavran lachte ausschließlich der weibliche Teil des Premierenpublikums. Es ging um die Frage, ob die Frau des 21. Jahrhunderts sich mit der männlichen Mittelmäßigkeit abfinden müsse? Die weibliche Konkurrenz, so verkündete es die Wissenschaftlerin Barbara, sei groß, das Angebot an brauchbaren Männern hingegen lausig. Männer stellten so ihre Ansprüche, böten aber fast keine Gegenleistung.

Kein Wunder also, dass Tina, die gerade ihre Beziehung mit Philipp beendet hat, sich von Barbaras Angebot locken lässt, es einmal mit einem ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Mann zu probieren. Der Wunschmann wird aber nicht von einer professionellen Partnerschaftsvermittlung gesucht, sondern im Labor geschaffen. Es handelt sich um einen Androiden, einen in Aussehen und Verhalten menschengleichen Roboter, einzurichten und zu steuern über ein Tablet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen