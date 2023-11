Burgau

06:00 Uhr

Schlagerstar Michael Fischer aus Burgau erhält Auszeichnung als Musikproduzent

Plus Viele kennen Michael Fischer als den Schlagerstar, der schon mit Stefan Mross auf der Bühne stand. Jetzt wurde er für das geehrt, was hinter seinen Studiotüren passiert.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Wer als Schlagerstar ein breites Publikum erreichen und mitreißen möchte, braucht nicht nur Bühnenerfahrung, sondern auch gute Songs. Der Burgauer Schlagerstar Michael Fischer gilt als Multitalent am deutschen Partyhimmel. Beliebt ist er bei seinen Fans vor allem für seine deutschsprachigen Ohrwürmer, die er in zwei Alben gepackt hat. Weniger im Rampenlicht steht seine Arbeit als Musikproduzent. Beim Branchentreff der DJ Hitparade in Düsseldorf erhielt Michael Fischer den Bronze-Award 2023 als gefragter Musikproduzent. Eine Auszeichnung, mit der er selbst am wenigsten gerechnet hatte, wie er bei einem Besuch in seinem Studio erzählt.

Anna-Carina Woitschack und Uwe Hübner (links) überraschten Michael Fischer beim Branchentreffen der DJ-Hitparade in Düsseldorf mit der Auszeichnung "Bronze Award 2023 als Produzent". Foto: Dirk Loerper

Mit rund 1000 Branchengästen aus der Schlagerszene, die aus ganz Europa kamen und mit 55 Show-Acts auf der Bühne feierte die DJ-Hitparade in der Eventresidenz, einem bekannten Club in Düsseldorf, die DJ Hitparade. Am Branchentreff nehmen die DJs aus dem Pool der DJ Hitparade teil, sowie zahlreiche Künstler, Musikproduzenten, Textdichter, Komponisten, Verleger und Promoter, erklärt Fischer. Bei der Hitparade drehe sich alles um den tanzbaren Schlager, der überwiegend durch Remix aus Pop, Dance, Trance und Trap dominiert. Auch Michael Fischer stand mit seiner neuen Single und einem speziell dafür produzierten Fox-Mix auf der Bühne, als er überrascht wurde. "Ich habe damit gar nicht gerechnet, plötzlich ist Anna-Carina Woitschack zu mir auf die Bühne, hat meine Laudatio verlesen und mit Moderator Uwe Hübner mir den Bronze-Award als Produzent überreicht", erzählt Fischer. "Das war eine Hammer-Auszeichnung für mich als Produzent, eine Wertschätzung, die gut tut." Beim DJ Branchentreff gebe es ein internes Voting darüber, was DJs gerne auflegen und was gefragt sei, erklärt Fischer. "Da waren meine Musikproduktionen offensichtlich so weit vorn, dass ich den Preis bekommen habe."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen