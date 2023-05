Burtenbach beschließt Haushalt in Höhe von rund 19,9 Millionen Euro

Plus Die Marktgemeinde hat in der Vergangenheit viel investiert und dennoch keine Schulden. Im Marktgemeinderat herrscht Zufriedenheit.

In seiner jüngsten Sitzung hat nun auch der Burtenbacher Marktgemeinderat seinen Haushalt beschlossen. Man könne mehr als zufrieden sein, so hatte sich Bürgermeister Roland Kempfle zu dem von Kämmerer Erhard Dolde vorgestellten Zahlenwerk geäußert. Zudem liegt der Gesamthaushalt mit rund 19,9 Millionen Euro um mehr als 1,5 Millionen Euro höher als im Vorjahr.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit knapp 9,5 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt mit rund 10,4 Millionen Euro. Für das Jahr 2023 erwartet die Marktgemeinde Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von etwa vier Millionen Euro, die Einkommensteuerbeteiligung wird voraussichtlich 2,2 Millionen Euro betragen.