Burtenbacher Verein wird beinahe Opfer eines Betrugversuchs

Mit einer gefälschten E-Mail versuchten Unbekannte, den Kassier eines Burtenbacher Vereins zu täuschen. das ging gerade noch gut.

Der Kassierer eines Vereins in Burtenbach erhielt am vergangenen Mittwoch eine E-Mail. Nach deren Inhalt schloss er daraus, dass sie vom Vereinsvorstand stammt. In der Mail wurde er gebeten, 1400 Euro auf ein angegebenes Bankkonto zu überweisen. Dieser Bitte kam er nach. Als er mit seinem Vorstand über die Überweisung sprach, stellte er fest, dass es sich um einen Betrug handelte. Durch die Bank konnte das Geld glücklicherweise zurückgebucht werden, sodass dem Verein kein Schaden entstand. Die Polizei rät: Mails, in denen Geldüberweisungen von angeblich bekannten Personen gefordert werden, trotzdem genau zu lesen und im Sinne des „Vier-Augen-Prinzips“ beim Absender sicherheitshalber noch einmal nachzufragen. (AZ)