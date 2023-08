14 Jugendliche feiern ihren Abschluss an der Nikolaus-von-Myra-Schule

Für die Jugendlichen beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie starten in weitere Ausbildungen für den passenden Start ins Berufsleben.

Für 13 Schüler und eine Schülerin ist die Schulzeit am Sonderpädagogischen Förderzentrum des KJF Berufsbildungs-und Jugendhilfezentrums St. Nikolaus in Dürrlauingen zuende. Nach einem Gottesdienst mit der gesamten Schulfamilie wurden in einer sehr persönlichen und kurzweiligen Feier mit dem Motto „Begegnungen + Abschied = Leben“ die Abschlusszeugnisse überreicht. Mit dem Lied „Don’t stop me now“ von Queen gab der Lehrerchor, der die ganze Feier musikalisch umrahmte, das Startsignal für den kommenden, neuen Lebensabschnitt. Schulleiter Thomas Miller griff dieses Motto in seiner Ansprache auf und ermutigte die Absolventen und Absolventin, sich in ihrem weiteren Leben nicht ausbremsen zu lassen. In seiner Festrede ermutigte Studiendirektor Christoph Rösch – Lehrkraft an der Berufsschule St. Nikolaus – die Absolventen und Absolventinnen, Zivilcourage zu zeigen und Informationen und Meinungsäußerungen kritisch zu hinterfragen. Die Absolventinnen und Absolventen der Nikolaus-von-Myra-Schule bestreiten den weiteren Lebensweg auf unterschiedlichste Weise. Ein Teil beginnt im September eine Ausbildung. Für andere wird sich ein Berufsvorbereitungsjahr oder eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme anschließen. Alle Maßnahmen haben das Ziel, den Jugendlichen so bald wie möglich einen passenden Start ins Berufsleben zu ermöglichen. (AZ)