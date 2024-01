Dürrlauingen

Diese Technik wird in der neuen Kita in Dürrlauingen stecken

Plus Der Architekt stellt die Planungen für die Haustechnik der neuen Kita vor. Für Kindergarten- und Krippenplätze steigen dieses Jahr außerdem die Gebühren.

Von Peter Wieser

Hätte es die archäologischen Funde nicht gegeben, dann wäre der Neubau der Dürrlauinger Kita vermutlich schon etwas weiter fortgeschritten. Es handelt sich dabei um Reste einer Siedlung aus der Eisenzeit in Form von Fundamenten sowie um Knochenfunde eines Pferdes und einer Frau, die auf dem Gelände entdeckt wurden. Es sei bereits signalisiert worden, dass durchaus Interesse bestehe, in einem kleinen Vortrag vorzustellen, was genau gefunden worden sei und welche Erkenntnisse die Archäologen gezogen hätten, bemerkte Bürgermeister Friedrich Bobinger in der Sitzung des Dürrlauinger Gemeinderats. Dennoch komme man recht gut voran, inzwischen sei ein Teil der Bodenplatte betoniert.

Voraussichtlich gehe es bereits in der kommenden Woche mit der zweiten Bodenplattenhälfte weiter, Anfang März könne man vermutlich beginnen, den Holzbau aufzustellen, erklärte Architekt Martin Endhardt, der im Anschluss das nächste Vergabepaket, darunter die Haustechnik, vorstellte: Entweder mittels Nahwärme über das bestehende Netz von St. Nikolaus oder mit der teureren Lösung in Form einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, die jedoch den Vorteil hat, auch passiv zu kühlen. Man hätte damit einen Mehrwert und wäre unabhängig, so Endhardt. Nach etwa zehn Jahren hätten sich die Mehrkosten amortisiert – selbst mit gekauftem Strom ohne Fotovoltaik.

