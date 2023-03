Dürrlauingen investiert Millionen in den Bau des Kindergartens

Plus Im Haushalt, den der Gemeinderat verabschiedet hat, macht der Kindergarten den größten Posten aus. Viel Geld fließt in den nächsten Jahren auch in den Breitbandausbau.

Bürgermeister Friedrich Bobinger übergab in der jüngsten Gemeinderatssitzung ziemlich schnell das Wort an Kämmerin Manuela Hesse: zur Erläuterung eines Werkes mit vielen Zahlen – dem Haushalt 2023. Das Volumen steigt stetig an, in diesem Jahr ist die Gemeinde bei 6,25 Millionen Euro angelangt, fasste es die Kämmerin zusammen.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit rund 3,28 Millionen, der Vermögenshaushalt mit etwa 2,97 Millionen Euro ab. Die Steuerkraft der Gemeinde steigt, damit die Umlagekraft und letztlich auch die zu bezahlende Kreisumlage mit rund 807.000 Euro. Die weiteren abzuführenden Umlagen würden ebenfalls nicht weniger, der im Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehende Anteil für die Restausgaben liege dennoch bei mehr als 50 Prozent, so die Kämmerin. Größte Einnahmequelle ist weiterhin die Einkommensteuerbeteiligung (rund 1,05 Millionen Euro), die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird etwa 61.500 Euro betragen.

Die Gemeinde Dürrlauingen muss heuer keinen Kredit aufnehmen

Die Gemeinde verfügt über eine allgemeine Rücklage in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro sowie über Sonderrücklagen, knapp 800.000 Euro, für die Kanalisation. Zuletzt hatte die Gemeinde im Jahr 2018 einen Kredit aufgenommen: eine Million Euro für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Mönstetten. Danach nicht mehr, und auch 2023 ist dies nicht der Fall. Anders wird es 2024 mit dem Bau des Kindergartens aussehen. Bereits in diesem Jahr sind 300.000 Euro für den Beginn der Baumaßnahme vorgesehen. Ziel wäre, zum Jahresende den Rohbau soweit fertigzustellen, um im Jahr darauf mit dem Innenausbau fortfahren zu können, erklärte Bürgermeister Bobinger – das aber könne derzeit niemand versprechen.

2024 sind für das Projekt 2,4 Millionen Euro eingeplant, 2025 weitere 400.000. Im selben Zug rechnet die Gemeinde 2025 und 2026 mit dem Eingang der Zuschüsse in Höhe von mehr als 50 Prozent. Einen weiteren großen Posten stellt der Breitbandausbau dar, mit dem die Gemeinde ebenfalls noch in diesem Jahr beginnen möchte und dafür ebenfalls mit einer hohen Förderung rechnet. Vorgesehen sind zunächst ein Betrag in Höhe von 800.000 Euro, sowie im kommenden Jahr weitere 400.000 Euro. Nach Erhalt der Förderung verbleiben am Ende noch Kosten von etwa 120.000 Euro. Man habe mit wesentlich mehr gerechnet, so Bobinger, der gleichzeitig zusammenfasste: Trotz vorsichtiger Kalkulation habe man einen grundsoliden Haushalt und könne nun beginnen, die notwendigen Investitionen umzusetzen, nachdem man in der Vergangenheit lediglich die Beschlüsse dazu gefasst habe.

Friedhofssatzung wird neu erlassen

Neben der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde auch der Neuerlass der Friedhofssatzung beschlossen. In den Friedhöfen in Dürrlauingen, Mindelaltheim und Mönstetten gibt es zu den bereits vorhandenen Urnen-Erdgrabstätten jetzt auch Urnen-Baumgrabstätten. In einer der nächsten Sitzungen möchte sich der Gemeinderat separat mit der Vorgehensweise beschäftigen, wie Bestandsgräber beziehungsweise deren Grabsteine erhalten bleiben können, auch wenn die Möglichkeit einer regelmäßigen Grabpflege nicht besteht.

Isabelle Vollmann-Schipper fragte nach, wie es die Gemeinde handhabe, wenn sich bei leerstehenden Gebäuden oder freien Grundstücken niemand um die Räumpflicht im Winter und um das Sauberhalten der Gehwege kümmere. Bürgermeister Bobinger versicherte, dass man die Eigentümerinnen und Eigentümer, die schließlich für die Verkehrssicherungspflicht verantwortlich seien, anschreibe und diese gegebenenfalls auf eine kostenpflichtige Ersatzvornahme durch den Bauhof hinweise. Allerdings müsse das in den meisten Fällen mehrmals erfolgen, bis letztlich etwas geschehe.