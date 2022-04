Dürrlauingen

vor 2 Min.

Dürrlauingen will keine Ackerflächen mit Solarparks zupflastern

Bei Autenried gibt es bereits eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage. Der Antrag für eine solche Anlage am östlichen Ortsrand von Mönstetten hat für Diskussionen gesorgt.

Plus Einem Antrag für eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage stimmt der Gemeinderat Dürrlauingen nicht zu. Was das Gremium stattdessen plant.

Von Peter Wieser

Für Diskussionen gesorgt hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Dürrlauingen ein Antrag auf Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf einer Fläche im Anschluss an die Bebauung am östlichen Ortsrand von Mönstetten. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, aufgrund der Ukrainekrise zunächst den weiteren Verlauf der politischen Diskussionen hinsichtlich regenerativer Energien und deren Ergebnisse abzuwarten. Anschließend könne möglicherweise eine Ausweisung von Konzentrationsflächen und damit eine Steuerung für das Entstehen von Solarparks im Gemeindegebiet erörtert werden. Zweiter Bürgermeister Manfred Wagner zeigte Bedenken, dass dadurch Konflikte entstünden, wer auf welchen Flächen eine solche Anlage errichten dürfe und wer nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen