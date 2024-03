Dürrlauingen

vor 48 Min.

Theater in Dürrlauingen: Geschwister werden auf der Bühne zum Ehepaar

Plus Wie Christa und Ernst Schlosser bei den Theaterfreunde Dürrlauingen den Reiz des Abenteuers suchen und was das mit einer Dose Speckschnecken zu tun hat.

Von Peter Wieser

„Backstagebattle – Hinter der Bühne gibt’s Theater“, so heißt die Komödie in zwei Akten von Andreas Heck, die die Theaterfreunde Dürrlauingen an den kommenden Wochenenden in der Dürrlauinger Schulturnhalle aufführen. Quasi Theater im Theater: Christa (36) und Ernst Schlosser (33), spielen darin das verliebte Ehepaar Anna und Andreas. In dem Stück spielt noch ein weiteres Pärchen eine tragende Rolle, was dazu führt: Anna und Andreas verfallen trotz ihrer Verliebtheit dem Reiz von Abenteuer und außerehelicher Techtelmechteleien.

Christa und Ernst Schlosser sind trotz Namensgleichheit in Wirklichkeit nicht miteinander verheiratet. Sie sind Geschwister, gebürtig in Waldkirch, und seit 2016 bei den Theaterfreunden Dürrlauingen dabei. Das kam so: Zum 50. Geburtstag ihres Vaters hatten beide aus Spaß selbst ein kleines Theaterstück – eine Geschichte aus dem Familienalltag – geschrieben und aufgeführt. Das kam an.

