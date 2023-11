Die Eisbären aus Burgau machen fette Beute

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau schenkt dem ERC Lechbruck 13 Stück ein. Dabei müssen die Markgräfler einige Hindernisse überwinden.

Von den Problemen im Vorfeld der Partie hat sich Eishockey-Landesligist ESV Burgau nicht beirren lassen. Die Eisbären siegten im offenen Stadion des ERC Lechbruck überdeutlich 13:3 (6:1, 3:2, 4:0). 200 Fans führten sich die einseitige Partie zu Gemüte.

Neben Torwart Philipp Schnierstein mussten auch Florian Bayer, Jakob Schwarzfischer, Joshua Tsui und Philipp Maurer aufseiten der Gäste passen. An der Bande der Eisbären stand Co-Trainer Heinz Heinrich, denn Coach Erwin Halusa konnte wegen einer Krankheit die Reise ins Ostallgäu nicht antreten. Dafür hatten sich etwa 40 hart gesottene Eisbären-Fans nach Lechbruck aufgemacht.