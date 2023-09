Arbeiter wird bei Betriebsunfall verletzt

Warum sich bei Arbeiten in einer Ellzeer Firma ein 250 Kilogramm schweres Teil löst und einen Beschäftigten trifft, ist noch unklar. Möglich ist ein technischer Defekt.

Am frühen Freitagmorgen ist bei einer Firma in der Ludwig-Faist-Straße ein Arbeiter verletzt worden. Der 40-jährige Beschäftigte arbeitete laut Polizei an einer Folienlegemaschine. Hierbei sammelte sich zunächst Wasser, wodurch ein Drucküberschuss entstand. Dieser hatte zur Folge, dass ein 250 Kilo schweres Teil der Maschine in die Luft geschleudert wurde.

Der nebenstehende Arbeiter wurde hiervon erfasst. Dadurch zog er sich eine Quetschung des rechten Unterschenkels zu. Zudem bestand der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, weshalb der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ursache des Unglücks ist bislang nicht abschließend geklärt. Ein technischer Defekt an einem Relais oder Endsachalter an der ordnungsgemäß gewarteten Maschine muss in Betracht gezogen werden, so die Polizei. (AZ)