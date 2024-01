Ellzee

Unbekannter stiehlt teuren Wohnwagen von Firmengelände

So oder so ähnlich könnte der gestohlene Wohnwagen ausgesehen haben.

Der Täter soll in das Gelände in Ellzee eingebrochen sein und den Wohnwagen der Marke Fendt an sein Gefährt angehängt haben. Wer hat etwas beobachtet?

Ein laut Polizei hochpreisiger Wohnwagen ist am vergangenen Montagabend von einem Firmengelände im Schönhaldeweg gestohlen worden. Hierzu verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang in das umzäunte Gelände, befuhr dieses mit einem mitgeführten Kraftfahrzeug und hängte anschließend den Wohnwagen der Marke Fendt an sein Gefährt an. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte die Tatzeit gegen 21.40 Uhr gewesen sein. Beim benutzten Zugfahrzeug könnte es sich um einen hellen Kastenwagen gehandelt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die nähere Hinweise zum benutzten Fahrzeug, zu dessen Kennzeichen oder zur Person des Täters geben können. Hierzu wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefonnummer 08221/9190 gebeten. (AZ)

