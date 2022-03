Dorfladen Ettenbeuren: Ape "Paul" in Waldhütte gefunden

Die Ape des Dorfladens Ettenbeuren wurde am Mittwochmorgen im Wald gefunden – jedoch auseinandergeschraubt. Die Polizei ermittelt. Das ist bisher bekannt.

Die Nachricht, dass "Paul" wieder aufgetaucht ist, hat sich Alfred Sailer, der ehrenamtliche Geschäftsführer des Dorfladens in Ettenbeuren, etwas anders vorgestellt. Am Mittwochmorgen erreichte ihn die Nachricht, dass das kleine blaue Fahrzeug, mit dem der Dorfladen sein Kantinenessen auslieferte, im Rohrer Wald gefunden wurde. Ende Februar war das Kleinkraftrad aus dem Hofraum des Ladens gestohlen worden. Das Team des Dorfladens vermutete zunächst, dass Profis das Fahrzeug aufgeladen und mitgenommen hätten. Doch diese These scheint jetzt widerlegt zu sein.

Die Polizei ermittelt, wer die Ape "Paul" in Ettenbeuren gestohlen hat

Ein Waldarbeiter habe "Paul" in einer Hütte beim Wanderparkplatz zwischen Unterrohr und Ichenhausen entdeckt, sagt Sailer am Telefon. Doch Scheiben, Türen und Reifen waren abmontiert. Die Polizeiinspektion Burgau versichert auf Nachfrage, dass Beamte bereits am Mittwochmorgen vor Ort waren, um die Tat aufzunehmen.