Ettenbeuren: Wurde Ape "Paul" von Leuten aus dem Dorf gestohlen?

Plus Da die Reste der Ape beim Rohrer Wald gefunden wurden, vermutet Alfred Sailer vom Dorfladen Ettenbeuren, dass die Täter aus der Region kommen. Das sagt die Polizei.

Dass "Paul" gefunden wurde, war für das Team des Dorfladens in Ettenbeuren nicht unbedingt die erleichternde Nachricht, auf die sie gehofft hatten. Das gestohlene blaue Kleinkraftrad der Marke Piaggio, das im Kammeltal "Paul" genannt wird, wurde Ende Februar aus dem Hof des Ladens gestohlen. Jetzt ist die blaue Ape aufgetaucht – allerdings komplett auseinandergeschraubt und nicht mehr funktionstüchtig. Das ist bisher zum Diebstahl bekannt.