Unbekannter Täter hebelt Kellerfenster in Ettenbeuren auf

In ein Haus im Riedweg ist in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen worden. Der Täter ist unbekannt. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag ist in ein Haus im Riedweg in Ettenbeuren eingebrochen worden. Der bisher unbekannte Täter entfernte laut Polizeibericht zunächst das Abdeckgitter eines Lichtschachtes und hebelte anschließend das Kellerfenster auf. Momentan ist noch nicht bekannt, ob ein Beuteschaden entstand. Zeugenhinweise sollen unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)