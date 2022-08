Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg feiern einen Super-Samstag

Plus FC Günzburg, VfR Jettingen und TSV Ziemetshausen erreichen am 27. August 2022 teils knappe, teils späte – aber verdiente Erfolge. Die Trainer finden lobende Worte.

Was für ein wunderschöner Spätsommer-Samstag für die heimischen Bezirksliga-Fußballer! Nach ihren Siegen vom 27. August 2022 können die Akteure von FC Günzburg, VfR Jettingen und TSV Ziemetshausen nun ganz ruhig ihre kommenden Aufgaben angehen.