Die Entscheidung beim SC Ichenhausen naht

Plus Bis 21. Mai 2022 erklärt der SC Ichenhausen, ob er Fußball-Landesligist bleibt. Die Spieler haben unabhängig davon Gründe, im Heimspiel gegen Mering alles zu geben.

Die Saison sportlich fair und erfolgreich abschließen wollen die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen. Dreimal treten sie noch an, danach wird sich zeigen, ob und wie es weitergeht mit der Fußball-Sparte im Traditionsverein, der 2020 seinen 100. Geburtstag gefeiert hatte. Abteilungsleiter Henning Tatje nennt den 21. Mai 2022 als Tag der Entscheidung.