FC Günzburg, SC Bubesheim und VfR Jettingen sind um Bodenhaftung bemüht

Plus Die heimischen Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg, SC Bubesheim und VfR Jettingen haben zuletzt gewonnen. Doch sie wissen, dass Momentaufnahmen oft trügerisch sind.

Es sind wegweisende Tage in dieser immer noch jungen Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Schwaben. Für alle vier Starter aus dem Landkreis Günzburg geht es darum, den einmal gefundenen Weg zum Erfolg nach Möglichkeit in eine Serie münden zu lassen. Erste Voraussetzung auf diesem Weg dürfte sein, Bodenhaftung zu behalten.