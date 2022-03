Fußball

17:57 Uhr

Für den FC Günzburg und den SC Bubesheim heißt es: Fehlstart verboten

Plus Warum sich Fußball-Bezirksligist FC Günzburg nicht auf seinem Punkte-Polster ausruhen kann. Für den SC Bubesheim ist die erste Partie nach der Pause gleich ein Endspiel.

Von Jan Kubica

Die Winterpause ist vorbei, an Einschränkungen für das Sporttreiben im Rahmen einer Pandemie haben sich die Akteure inzwischen gewöhnt. Nun rollt der Ball wieder auf den Fußballfeldern in Schwaben. An diesem 12./13. März 2022 starten die Bezirksligisten SC Bubesheim und FC Günzburg in die Frühjahrsrunde 2022. Ihre Hausaufgaben tragen dieselbe Überschrift: Fehlstart verboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen