Noch immer gibt es beim SC Ichenhausen zu viele offene Fragen

Plus Ob der SC Ichenhausen auch für die kommende Saison 2022/23 Fußball-Landesligist bleibt, ist unklar. Sportlich geht’s für die Mannschaft erst einmal in Olching weiter.

Auch vor dem finalen Auswärtsspiel der laufenden Landesliga-Saison können die Verantwortlichen des SC Ichenhausen nicht sagen, ob sie in der kommenden Runde 2022/23 überhaupt noch ein Fußballteam stellen und, wenn ja, auf welcher Spielebene es antreten wird. Zum Stand der seit Wochen laufenden Verhandlungen über die Zukunft der Abteilung sagt Spartenchef Henning Tatje aktuell nur, es gebe „nichts Aussagekräftiges“ zu berichten.