Fußball

vor 32 Min.

Silbernadel für Fußball-Spielleiter Rainer Zeiser aus Bubesheim

Der neue Fußball-Bezirksvorsitzende Christoph Kern (links) verabschiedete Rainer Zeiser, der zuletzt Bezirksspielleiter war. Der bei den Vereinen beliebte Zeiser wurde beim Bezirkstag in Neusäß ausgezeichnet.

Plus Schwabens Fußball-Chef Christoph Kern würdigt den scheidenden Bezirksspielleiter Rainer Zeiser aus Bubesheim beim Bezirkstag für 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit.

Von Till Hofmann

Das Angenehme hob sich der in Neusäß (Landkreis Augsburg) neu gewählte schwäbische Fußball-Boss Christoph Kern für den Schluss auf: Ehrungen. In einer davon stand der langjährige Funktionär Rainer Zeiser im Mittelpunkt, dessen Wirken mit der Ehrennadel des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) in Silber ausgezeichnet worden ist.

