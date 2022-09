Fußball

17:55 Uhr

Unter Flutlicht geht’s für den VfR Jettingen um die Bezirksliga-Spitze

Konrad Nöbauer, Trainer des VfR Jettingen, setzt auch seine Taktiktafel am Spielfeldrand sein, wenn es erforderlich ist. Umstellen muss er beim Spiel in Wertingen auf jeden Fall.

Plus Der VfR Jettingen tritt am 23. September in Wertingen an und muss wohl auf Stammkräfte verzichten. Wird's für den anderen Top-Bezirksligisten aus der Region einfacher?

Von Till Hofmann

Auch wenn es nur Momentaufnahmen sind: An der Tabellenspitze lässt es sich gut leben. Vom „Platz an der Sonne“ grüßen in der Bezirksliga Nord derzeit der FC Günzburg und der VfR Jettingen – und das wollen sie auch nach dem zehnten Spieltag, der bereits am Freitag beginnt.

