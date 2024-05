Wenn die Holzwinkelbühne Kuhtherapie anbietet

Plus Die Glöttwenger Holzwinkelbühne präsentiert in Landensberg einen kurzweiligen Theaterabend. Missverständnisse und Verwechslungen spielen eine große Rolle.

Drei kurzweilige Stücke und ein launiges Vorspiel bietet die Glöttwenger Holzwinkelbühne bei ihrem diesjährigen Theaterabend im Lagerhaus Landensberg. Bei der Begrüßung spielen Maria-Anna Hagenbusch und Leonhard Mayr ein Vater-Tochter-Gespann. Der Vater ist eingeladen, das Publikum zu begrüßen. Die Tochter sagt ihm ein, wann er deutlicher sprechen muss und korrigiert seine Haltung, wenn er zu bucklig steht.

Das erste Stück heißt "Urlaub al dente" und stammt aus der Feder von Regina Harlander. Für Otto (Markus Babel) ist der Italien-Urlaub eine einzige Katastrophe: Nicht nur, dass schlechtes Wetter ist und er mit seiner Frau (Lisa Hieber) in einem heruntergekommenen Restaurant sitzen muss. In diesem Restaurant treffen sie außerdem noch das Ehepaar Schachtel-Lohfink aus ihrem Reisebus, das er bei der Hinreise schon nervig fand. Aber Ottos Frau Elfriede wünscht sich nach 30 Ehejahren wieder mehr Romantik und versucht, aus dieser Situation das Beste zu machen. Gesine Schachtel-Lohfink (Vanessa Braun) ist eine flippige Tussi, die immer alles kommentiert. August (Jan Knöpfle) ist der ruhende Pol daneben. Er spricht wenig, und wenn, dann meistens nur "ganz wie du meinst". Durch eine Kette von Missverständnissen entsteht bei Otto der Verdacht, die Lohfinks wollen ihm und Elfriede ein unmoralisches Angebot machen.